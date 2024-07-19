نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إطلاق الفيلم في موسم عيد الأضحى، واصل فيلم "ولاد رزق "3 تحقيق إيرادات قياسية في معظم الدول العربية، وبلغت إيراداته أمس الخميس نحو 1،276،172 جنيها.

وتمكن الفيلم من جذب ملايين المشاهدين في السعودية، مصر، الإمارات، المغرب، تونس وغيرها من الأسواق العربية الرئيسية.

أشاد النقاد بالأداء المتميز للنجوم عمرو يوسف وأحمد عز وغيرهم

كما أثنوا على قوة السيناريو والإخراج المحكم الذي قدمه المخرج طارق العريان.

وأشار محللون إلى أن نجاح الفيلم يرجع إلى قدرته تقديم تجربة سينمائية ممتعة للجماهير.

وفي ظل هذا النجاح المتواصل، أكد منتجو الفيلم أنهم بصدد دراسة إمكانية إنتاج جزء رابع من السلسلة في المستقبل القريب، لمواصلة هذه المسيرة الناجحة.



أبطال فيلم ولاد رزق 3



العمل من بطولة الفنان أحمد عز، وضم كلا من: عمرو يوسف، آسر ياسين، علي صبحي، كريم قاسم، محمد ممدوح، سيد رجب، أسماء جلال، وضيوف شرف كريم عبد العزيز وآياد نصار، والعمل مدعوم من صندوق بيج تايم، بالمشاركة مع المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفية السعودية.



أخر أعمال أحمد عز

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز فرقة الموت، ويشارك في بطولته آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب



