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أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي وست هام الإنجليزي في التعاقد مع لاعب خط وسط إتحاد جدة الفرنسي نجولو كانتي، لكن الأمر أبعد ما يكون عن السهولة.

وست هام يرغب في التعاقد مع نجم اتحاد جدة

وأعطت عودة نجولو كانتي إلى منتخب فرنسا وبطولة كأس أمم أوروبا الجيدة أفكارا لبعض الأندية، كما أعلنت صحيفة الجارديان وأكدتها صحيفة ليكيب، بدأ وست هام المناقشات على أمل ضم كانتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقد شرع هامرز في مشروع طموح بينما لا يزال لدى كانتي عقد لمدة عامين مع إتحاد جدة الذي لا يرغب في الإنفصال عنه على الإطلاق، ويعول الفرنسي لوران بلان مدرب الإتحاد الجديد على اللاعب.

وتحدث كانتي عن العودة إلى أوروبا في مؤتمر صحفي نهاية يونيو الماضي مع منتخب فرنسا: "لا، أوروبا لم تنتهي بعد، في الجزيرة العربية، إنها كرة قدم جديدة، وتجربة جديدة، إن العثور على هذه المشاعر مرة أخرى مع المنتخب الفرنسي أمر جميل، إنه يلمسني، لكن هذا ليس السؤال الذي أطرحه على نفسي اليوم".

والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لن تزعج نجولو كانتي، لكن وفقا لشخصيته، لن يجبر اللاعب على الرحيل عن السعودية، مدركا أن موسمه الكامل هناك قد فتح الأبواب أمام الإختيار مرة أخرى، البالغ من العمر 33 عاما، لا يزال كانتي يأمل في أن يتمكن من اللعب للمنتخب الفرنسي في الأشهر القادمة.