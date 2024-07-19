نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة أبيريم للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة عمليات استهدفت شمال إسرائيل بينها قصف مستوطنة أبيريم للمرة الأولى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض هدفا جويا أطلق من لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏و‏ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا:

قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية وللمرة الأولى مستعمرة أبيريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعة مجاهدي المقاومة الاسلامية ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت اليوم مرات عدة في شمال إسرائيل وتحديدا في مستوطنات المطلة وأبيريم وفسوطة ومرغليوت.

وقال في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل عند الساعة 8:22، نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية