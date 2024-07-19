نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يستقبل سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 01:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مكتب سموه بقصر الوطن اليوم، سعادة نبيل عبدالخالق سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الدولة.

وبحسب “وام”، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وفنزويلا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما فيها الاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق اللقاء، إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.