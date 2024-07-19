نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المُجتمعيّة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 11:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، القرار رقم (32) لسنة 2024، بتشكيل مجلس أمناء “مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية” برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد.

يتكون مجلس أمناء المؤسسة من:

– أحمد درويش المهيري، نائباً للرئيس

– الأعضاء: علي محمد المطوع، عمر حمد بوشهاب، محمد عبدالرزاق البستكي، د. أمينة عبدالواحد الرستماني، صالح عبدالله لوتاه.

تهدف المؤسسة إلى:

– ترسيخ روح التكافل بين أفراد المجتمع: تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء.

– اتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات: بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

– دعم “أجندة دبي الاجتماعية 33”: بما يتوافق مع نهج دبي في تعزيز التلاحم المجتمعي.

– تشجيع مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص: توحيد الجهود لدعم الحالات الإنسانية في دبي.

– توفير وسيلة موثوقة للعطاء الخيري: توجيه التبرعات بما يسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

تسعى المؤسسة إلى تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية ونشرها، مع التأكيد على أهمية المساهمات المجتمعية في تحسين الحياة وتقديم الدعم اللازم للفئات المحتاجة في دبي.

يسري العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية.