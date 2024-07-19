مهرجان العلمين.. الغندور وأيمن يونس ضيفا الحلقة الأولى من «بودكاست العلمين»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 02:34 مساءً - أعلن مهرجان العلمين الجديدة عن مفاجأة حصرية لعشاق كرة القدم، حيث سيتمكن محبو هذه الرياضة من الاستمتاع بحوارات شيقة ومثيرة مع نجمي الكرة المصرية السابقين، أيمن يونس وخالد الغندور، وذلك من خلال بودكاست "العلمين" الذى سيُقام فى ملعب كرة القدم الخماسى بالمهرجان.

فى الحلقة الأولى من بودكاست "العلمين"، والتي ستُذاع اليوم الجمعة الساعة 5 مساءً، سيحظى الجمهور بفرصة الاستماع إلى حوار مميز مع أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.