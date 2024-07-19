العراق: الحركة الجوية لم تتأثر في مطاراتنا المحلية بالمشكلة العالمية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عدم تأثر الحركة الجوية واتصالات الطيران والرادارات في المطارات المحلية بالمشكلة العالمية في أنظمة الاتصالات، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





يأتي ذلك على خلفية عطل تقني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والمستشفيات ووسائل الإعلام والبنوك والبورصات العالمية.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات للخلل التقني، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. كما تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.

وفي سياق متصل، أعلن الطيران المدني الكويتي تأثر بعض الرحلات في مطار الكويت بسبب العطل التقني العالمي،

كما قال مطار الملك خالد الدولي بالرياض إن العطل التقني العالمي امتد أثره على الناقلين في مطارنا، معلنًا تفعيل خطة لاستمرار الأعمال باستخدام الأنظمة البديلة.