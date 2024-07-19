العالم اليوم - أهداف جديدة.. حزب الله يقصف 3 مستوطنات إسرائيلية لأول مرة

انتم الان تتابعون خبر أهداف جديدة.. حزب الله يقصف 3 مستوطنات إسرائيلية لأول مرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 04:25 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، أنه شن ضربات على مستوطن اتأبيريم ونيفيه زيف ومنوت، لأول مرة منذ بدء الهجمات المتبادلة مع إسرائيل في أكتوبر 2023.

وقال الحزب في بيان إن هجومه رد على غارة إسرائيلية الخميس، أسفرت عن مقتل قائد ميداني في قوات الرضوان التابعة للجماعة، جنوبي لبنان.

والخميس قتل 6 أشخاص من بينهم القيادي من قوات النخبة (الرضوان) علي جعفر معتوق، بضربات إسرائيلية في لبنان.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يسجل تبادل شبه يومي للقصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله الداعم لحماس وفصائل حليفة له من دجهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وتزداد حدة القصف تبعا للمواقف أو عند استهداف إسرائيل قادة ميدانيين.

وحسب "فرانس برس"، أسفر القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد عن مقتل 516 شخصا في لبنان معظمهم من المقاتلين و104 مدنيين.

وفي المقابل، أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 18 عسكريا و13 مدنيا.