جدة - نرمين السيد - حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيل

أطلق حزب الله اللبناني نحو 70 صاروخا على دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مستوطنة أبيريم الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا، وذلك للمرة الأولى، ردًا على استهداف المدنيين في جنوب لبنان. كما أعلن حزب الله قصفه لموقع "رويسات العلم" الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، مستخدمًا صاروخ ثقيل، ومحققًا إصابة مباشرة بالموقع. يأتي ذلك بالتزامن مع عطل تقني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، إذ أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والمستشفيات ووسائل الإعلام والبنوك والبورصات العالمية. وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. حزب الله اللبناني أطلق نحو 70 صاروخا على إسرائيل اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.