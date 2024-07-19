الطيران: عدد الرحلات المتأثرة نتيجة العطل لم تتعد 15 من إجمالي 609

أكدت وزارة الطيران المدني، أنه في إطار متابعتها لموقف الرحلات لشركات الطيران العاملة بجميع المطارات في مصر، تأثر بعض الأنظمة "Go-Now"، وتم تفعيل أنظمة بديلة أخرى، مما تسبب في حدوث بعض التأخيرات بمتوسط لا يتجاوز ساعتين.





وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن عدد الرحلات التي تأثرت نتيجة العطل لم تتعد 15 رحلة لبعض شركات الطيران الأجنبية من إجمالي 609 رحلات على مستوى جميع المطارات المصرية، مع التأكيد على انتظام جميع رحلات شركات الطيران المصرية وفقا لجداول تشغيلها.

ويتابع وزير الطيران المدني، الموقف عن كثب من غرفة العمليات الرئيسية بسلطة الطيران المدني المصري للوقوف على تأثيرات وتداعيات تلك الأزمة العالمية والتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ في هذا الشأن، كما أنه جاري متابعة هذه الأعطال مع الشركة العالمية المسئولة عن تشغيل النظام لحين عودة التشغيل إلى المعدلات الطبيعية.

يأتي ذلك في ضوء متابعة وزارة الطيران المدني لتعطل بعض الأنظمة التقنية وتأثيرها على حركة الطيران المدني على مستوى العالم، وفي إطار المتابعة المستمرة للموقف أولا بأول.