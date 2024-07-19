ويُعتبر «التوني» من الكوادر المهنية الهامة والمؤثرة في العمل التليفزيوني في مصر والمنطقة العربية، حيث يمتلك أكثر 25 عامًا من الخبرة في إدارة ورئاسة العديد من المؤسسات الإعلامية، بدأها بالعمل في التليفزيون المصري، ووكالات الأخبار العالمية، وشركات الإنتاج والقنوات الخاصة.
ويهدف قطاع التنفيذ والتشغيل إلى العمل على استخدام كافة الإمكانات الكبيرة والهائلة للشركة اللمتحدة من استوديوهات ووكالات وعناصر بشرية متميزة؛ لخلق ذراع تنفيذي قوي وسريع ومواكب للتطور والتكنولوجيا التي تشهدها صناعة الإعلام في العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. محمود التوني رئيسًا لقطاع التنفيذ والتشغيل بـ«المتحدة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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