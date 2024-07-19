رسميًا.. محمود التوني رئيسًا لقطاع التنفيذ والتشغيل بـ«المتحدة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الإعلامي محمود التوني رئيسًا لقطاع التنفيذ والتشغيل للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





ويُعتبر «التوني» من الكوادر المهنية الهامة والمؤثرة في العمل التليفزيوني في مصر والمنطقة العربية، حيث يمتلك أكثر 25 عامًا من الخبرة في إدارة ورئاسة العديد من المؤسسات الإعلامية، بدأها بالعمل في التليفزيون المصري، ووكالات الأخبار العالمية، وشركات الإنتاج والقنوات الخاصة.

ويهدف قطاع التنفيذ والتشغيل إلى العمل على استخدام كافة الإمكانات الكبيرة والهائلة للشركة اللمتحدة من استوديوهات ووكالات وعناصر بشرية متميزة؛ لخلق ذراع تنفيذي قوي وسريع ومواكب للتطور والتكنولوجيا التي تشهدها صناعة الإعلام في العالم.