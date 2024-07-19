جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

قالت شبكة ABC عن مسؤول بالبيض الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي بايدن يستعد لاستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إن العلامات الحيوية للرئيس الأمريكي لا تزال طبيعية وسيواصل أداء عمله كالمعتاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيض الأبيض: الرئيس بايدن يستعد لاستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.