وسائل إعلام: 6 قتلى و12 جريحا في غارة إسرائيلية على خربة سلم بجنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام، اليوم الخميس، إن هناك 6 قتلى وأكثر من 12 جريحا جراء غارة إسرائيلية على خربة سلم بجنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أدان بأشد العبارات، الإعلان الصادر عن الكنيست، اليوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، برفض إقامة دولة فلسطينية.

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