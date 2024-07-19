أرقام صادمة.. إكسترا نيوز تبرز أهم الخسائر في غزة بعد 285 يومًا من العدوان

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة إكسترا نيوز، على صفحتها في فيسبوك، اليوم الخميس، إنفوجراف عن أبرز المعلومات وأرقام الشهداء والمصابين والخسائر بعد 285 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة.





وسجلت خسائر أولية مباشرة، بسبب العدوان على غزة، وصلت 33 مليار دولار، حيث ارتكب الاحتلال 3.408 مجزرة. وألقى الاحتلال الإسرائيلي، على غزة 81 ألف طن متفجرات، كما سجل عدد الشهداء والمفقودون 48,794. وجاءت أرقام الجرحى والمصابون 89.364، كما سجلت أعداد النازحون المدنيين 17,000 طفل يعيشون بدون والديهم أو أحدهما.

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