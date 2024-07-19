إدارة البيانات في بريطانيا: أنظمتنا لم تتأثر بالانقطاع التقني العالمي

يأتي ذلك على خلفية عطل تقني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والمستشفيات ووسائل الإعلام والبنوك والبورصات العالمية.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات للخلل التقني، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. كما تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.
وقال مصدر أمني حكومي في بريطانيا، اليوم الجمعة، إنه لا ينبغي التعامل مع انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي باعتباره قضية متعلقة بالأمن الإلكتروني.
ورأت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية، اليوم الجمعة، أنه "لا دليل على أن العطل التكنولوجي العالمي هجوم إلكتروني".
فيما قالت تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الأعطال الفنية التي ضربت المطارات والبنوك والبورصات في العديد من الدول تعود إلى تحديث لبرنامج أمني، ما تسبب في مشكلة مع نظام التشغيل "وندوز" التابع لمايكروسوفت.
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