أزمة مايكروسوفت أثرت على سيستم اللجنة الأولمبية المصرية وتسجيل اللاعبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 02:34 مساءً - أكد شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن الأزمة التقنية العالمية التي تعرضت لها شركة مايكروسوفت أثرت على نظام اللجنة الأولمبية الدولية وتسجيل اللاعبين على موقع اللجنة.

وأضاف العريان أن الأفواج المصرية المشاركة في الأولمبياد ستغادر في مواعيدها المحددة، رغم الأزمة التقنية، حيث سيغادر وفد غداً وآخر بعد غد، بانتظار تطورات الأزمة ورد الفعل العالمي.

وتسببت الأزمة في حالة من الارتباك على مستوى نظم تشغيل خطوط الطيران العالمية، الخدمات الطبية، والسكك الحديدية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية. وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت عن وجود خلل تقني أصاب أنظمتها، مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق في خدمات Microsoft 365. وأكدت الشركة أنها تعمل على إصلاح المشكلة تدريجياً، مشيرة إلى تحسن الوضع رغم استمرار الإبلاغ عن تصاعد الانقطاعات في جميع أنحاء العالم.

وأفاد موقع DownDectector، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت، بزيادة الانقطاعات في خدمات شركات كبرى مثل Visa، ADT Security، Amazon، وشركات الطيران مثل American Airlines وDelta.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس تأثرها بالأعطال التقنية العالمية، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. وقد أعلنت مايكروسوفت عن تحسن مستمر في خدماتها مع نقلها للبنية التحتية غير المتأثرة.

وغادر وفد مقدمة بعثة مصر إلى أولمبياد باريس أمس الخميس، برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024. ويهدف الوفد إلى التجهيز والترتيب لإقامة البعثة المصرية والانتقالات والتدريبات خلال فترة البطولة التي ستقام من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

ويتكون وفد مقدمة البعثة من إداريين ومندوبين من العلاقات العامة، البعثة الطبية، والشؤون المالية، وذلك لترتيب استلام مقرات إقامة البعثة المصرية والتحضير لكافة التفاصيل واحتياجات البعثة خلال البطولة.

ومن المتوقع أن تبدأ الوفود المصرية في الوصول إلى مقر الإقامة في القرية الأولمبية بداية من يوم 23 يوليو، حيث ستتوجه بعض المنتخبات من معسكراتها الخارجية إلى باريس مباشرة.