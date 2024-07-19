نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة طيران سعودية تعلن تأثرها بالخلل التقني الذي يشهده العالم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة طيران "ناس" السعودية، اليوم الجمعة، عن تأثر عملياتها بالعطل الفني الذي تشهده عدة شركات طيران حول العالم، ما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات.



وجاء في بيان صادر عن شركة الطيران على منصة "إكس": "تنوه شركة طيران "ناس" عن تأثر عملياتها بالعطل الفني الذي تشهده عدة شركات طيران حول العالم في أحد الأنظمة التقنية، ما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات بالإضافة إلى بطء الخدمات في الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال".

واستفاق العالم اليوم الجمعة، على خلل تقني شل الأسواق والمطارات والخدمات حول العالم. وأبلغ مستخدمو خدمات "مايكروسوفت" عن انقطاعات واسعة النطاق للانترنت، بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجيا على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات "مايكروسوفت 365".

ويرتبط انقطاع "مايكروسوفت" بتحديث جديد لشركة "كراود سترايك" CrowdStrike (شركة برمجيات الأمن السيبراني). وتسبب هذا بحدوث اضطرابات في العديد من القطاعات، وكانت البورصات وشركات الطيران والبنوك الأكثر تضررا