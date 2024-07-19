نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد سامي يعلن عن انضمام محمد أبو داود لمسلسل "غموض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد سامي انضمام الفنان محمد أبو داود لأحدث عمل درامي من إنتاجه والذي يحمل اسم "غموض"، والذي من المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.

وشارك وليد سامي جمهوره بصورة له برفقة محمد أبو داود عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، انضمام الفنان محمد أبو داود لمسلسل غموض من إنتاج وليد سامي وإخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي مدير التصوير دكتور محمد شفيق.



آخر أعمال وليد سامي



ويذكر أن آخر أعمال وليد سامي أغنية مدلعة والتي تجمعه بإلهام عبد البديع، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



آخر أعمال محمد أبو داوود

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد أبو داود مسلسل الوصفة السحرية، وحقق المسلسل نجاح كبير، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.