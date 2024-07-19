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وزيرة التضامن تلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - .. وتبحثان تعزيز أطر التعاون المشترك

جانب من فاعليات اللقاء
جانب من فاعليات اللقاء

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.  

وحرص الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي لتوليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا  الدور المحوري الذى تقوم به الوزارة فى إطار مظلة الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، مبديا تقديره لحجم التعاون والإنجاز الذي يتم بين الجانبين في  عدد من ملفات العمل المشتركة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وفى مقدمتها اتفاقية مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك التطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة فى عدد من الملفات المتعلقة بالتطوع وملفات العمل المشترك.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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