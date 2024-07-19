نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيحة جديدة في عالم الموضة تضرب أمريكا بسبب ضمادة ترامب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بعد أن كانت القبعة الحمراء MAGA الصيحة الأبرز في حملات ترامب الانتخابية، برزت صيحة جديدة في عالم الموضة خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري تتمثل بضمادات على الأذن.

وبعد أن ظهر ترامب قبل أيام في أولى أيام المؤتمر وهو يضع ضمادة كبيرة على أذنه اليمنى في أول ظهور له منذ تعرضه لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم السبت الماضي، حضر المشاركون في المؤتمر وهم يضعون ضمادات مزيفة على أذنهم اليمنى في بادرة رمزية لدعم المرشح الرئاسي دونالد ترامب.

وأشاد الحاضرون في المؤتمر بالرئيس السابق، وقالت مندوبة ولاية أريزونا سوزان إلسورث: "نساعد الرئيس ترامب في إطلاق صرخة جديدة في عالم الموضة... ونتضامن معه في ما أصابه. ونريد فقط أن يعرف قدر حبنا له".



واختتم المؤتمر الذي استمر 4 أيام بكلمة ترامب، التي أعلن فيها قبول ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وعقد المؤتمر بعد يومين فقط من نجاة ترامب من محاولة الاغتيال التي أدت أصيب خلالها برصاصة في أذنه، فيما قتل أحد المشاركين وأصيب آخران بجروح خطيرة.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه قتل المنفذ، فيما حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي هوية مطلق النار على ترامب بأنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما