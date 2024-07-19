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أحمد جودة - القاهرة - انضم الكاميروني جاك مبي لاعب النجم الساحلي التونسي إلى نادي شباب بلوزداد الجزائري بموجب عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات وفقا ما أوردته الصفحة الرسمية للفريق الجزائري.

لاعب النجم ينضم إلى شباب بلوزداد الجزائري

ولم يعلن شباب بلوزداد عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام قدرتها بنحو 400 ألف دولار.

وانضم جاك مبي "25" عاما حيث أنه يشغل مركز لاعب إرتكاز إلى النجم الساحلي في يوليو 2017 قادما من نادي كانون ياوندي الكاميروني، وكان من بين المساهمين في تتويج النجم بلقب البطولة الوطنية خلال موسم 2022-2023.