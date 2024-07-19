نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قيمة صفقة انتقال ليني يورو إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع ثاني صفقاته للموسم الجديد، بعد ضم المهاجم الهولندي زيركي قادمًا من بولونيا.

توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب جاره السيتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف ليحرز تين هاج ثاني القابه مع الفريق.

انتقلت جزء من ملكية النادي في مارس الماضي من عائلة الجليرز إلى السير جيم راتكليف، ليبدأ الفريق عصر جديد تحت إدارة رياضية مختلفة.

تعرف على ثان صفقات مانشستر يونايتد

كشف مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي تفاصيل صفقته الثانية وهي انضمام المدافع الفرنسي ليني يورو، بعد المهاجم الهولندي زيركي قادمًا من بولونيا.

جاء الإعلان الرسمي يوضح قيمة الصفقة وهي 62 مليون يورو، ومدة التعاقد 5 مواسم مع خيار التمديد لعام آخر.

قال يورو في تصريح لموقع النادي: "أعرف تاريخ اللاعبين الشباب في مانشستر يونايتد وأشعر أنه يمكن أن يكون المكان المثالي للوصول إلى إمكاناتي وتحقيق طموحاتي".

حسمت رغبة يورو الصفقة لصالح مانشستر يونايتد بعد منافسة محتدمة مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان.