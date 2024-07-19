العالم اليوم - تعطل الإنترنت يطال أولمبياد باريس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 12:24 مساءً - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، الجمعة، أن عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تأثرت نتيجة انقطاع الإنترنت قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان: "لجأنا لتفعيل خطط الطوارئ من أجل استمرار عملياتنا". ولم تكشف اللجنة عن أي تفاصيل تتعلق بكفية تأثر عملياتها.

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