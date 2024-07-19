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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تمديد فترة الاستماع لمطالبات اتحاد الكرة الفلسطيني بتعليق نظيره الإسرائيلي، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس المقبل.

بيان عاجل من "فيفا" حول مطلب الاتحاد الفلسطيني لتعليق عضوية إسرائيل

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد طلب من الاتحاد الدولي تعليق عضوية إسرائيل، وذلك بسبب ما يحدث في غزة والحرب الناشبة فيها، والتي طالت العديد من اللاعبين والمدربين في فلسطين.

وجاء في بيان "فيفا"، اليوم: "كان من المقرر تقديم تقييم قانوني مستقل لمطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المقدم ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إلى مجلس الفيفا بحلول 20 يوليو 2024".

وتابع البيان: "وبعد طلبات التمديد من كلا الطرفين لتقديم مواقفهما، والتي منحها الفيفا حسب الأصول، هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإنهاء هذه العملية بالعناية الواجبة والاكتمال".

وقرر الاتحاد الدولي، تمديد فترة التقييم بناءًا على طلب الاتحادين لتقديم مواقفهما، وسيتم البث في مجلس "فيفا" لاتخاذ قرار في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024.

