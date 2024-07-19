نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات رئيس الدولة وضمن «مبادرة إرث زايد الإنساني».. إطلاق برنامج مستشفيات الإمارات العالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ومتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة “برنامج مستشفيات الإمارات العالمية” بهدف تحسين الرعاية الصحية على مستوى العالم.

يأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار مبادرة “إرث زايد الإنساني”، التي تهدف خلال العقد المقبل إلى بناء 10 مستشفيات متخصصة لتلبية الاحتياجات الصحية في المجتمعات المستفيدة، بدعم مالي يصل إلى حوالي 550 مليون درهم.

سيعمل البرنامج على بناء وتطوير المستشفيات في المجتمعات التي تعاني من نقص في البنية التحتية الصحية، بهدف تعزيز الرعاية الصحية. يجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول تنموية مستدامة ورائدة في المجتمعات المحتاجة، كما يمثل استثماراً كبيراً في دعم الصحة العالمية.

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن أولى ثمار برنامج الإمارات الدولي لدعم المستشفيات هو إطلاق “مستشفى الإمارات – إندونيسيا لأمراض القلب”. أشار سموه إلى أن البرنامج يعزز دور دولة الإمارات في دعم قضايا الصحة العالمية، ويجسد التزامها بالعمل الإنساني والتعاون الدولي لضمان حصول المجتمعات المحتاجة على البنية التحتية الصحية اللازمة.

قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة رئيس اللجنة الاستشارية الصحية للتنمية الدولية، إن افتتاح أول مستشفى في إطار البرنامج يمثل خطوة حيوية في تعزيز البنية التحتية الصحية لصالح الفئات المحتاجة. سيقدم “مستشفى الإمارات – إندونيسيا لأمراض القلب” خدمات طبية أساسية للفئات المحتاجة في المجتمع، ويمثل نموذجًا رائدًا للمشاريع المستقبلية التي يتضمنها البرنامج.

يعد “مستشفى الإمارات – إندونيسيا لأمراض القلب”، الذي يجري بناؤه حاليًا في مدينة سورا كارتا (سولو)، جاوة الوسطى، أولى محطات هذا البرنامج. تم توقيع اتفاقية تعاون بين الإمارات وإندونيسيا لإنشاء المستشفى خلال عام 2023، والذي سيقدم خدمات حيوية إلى آلاف المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، التي تعد سببًا رئيسيًا للوفيات في إندونيسيا.

يؤدي مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، دورًا رائدًا في مجال الشؤون الإنسانية الدولية. يقوم المجلس بإعداد ومراجعة السياسات العامة للشؤون الإنسانية الدولية، والإشراف على منظومتها الشاملة، إضافة إلى متابعة وإعداد الخطط والمبادرات والمشروعات المتعلقة بهذا المجال.

منذ تأسيسها، التزمت دولة الإمارات بجهود مساعدات خارجية واسعة، حيث قدمت دعمًا كبيرًا للدول النامية والمحتاجة. تعد الإمارات من بين أكثر الدول المانحة للمساعدات على المستوى العالمي، حيث قدمت أكثر من 320 مليار درهم كمساعدات خارجية في جميع أنحاء العالم، مما يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم القضايا الإنسانية حول العالم.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن “مبادرة إرث زايد الإنساني” في مارس 2024، لتعزيز التنمية العالمية في مجالات التعليم والصحة والبيئة والأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية. تهدف المبادرة إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية، مع التركيز على دعم المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في جميع أنحاء العالم.

يقع “مستشفى الإمارات – إندونيسيا لأمراض القلب” في سورا كارتا، جاوة الوسطى، بسعة 135 سريرًا. يتميز المستشفى بمنشآت شاملة تشمل خدمات العيادات الخارجية والداخلية وقسم الطوارئ الحديث. سيقدم المستشفى تقنيات طبية متقدمة ضمن مبنى تم تشييده وفقًا لممارسات البناء المستدامة، مثل استخدام المواد المحلية وجمع مياه الأمطار والتكامل مع البيئة المحيطة ومحطة طاقة شمسية نظيفة داخل حرم المستشفى.

من المتوقع أن يضع هذا الصرح الطبي معايير جديدة في رعاية القلب، مما يحسن بشكل كبير نتائج العلاج لمرضى القلب في إندونيسيا. يعكس المشروع التعاون الدولي بين إندونيسيا والإمارات، ويؤكد التزام الدولتين بالاستدامة البيئية.

يعتبر إطلاق “برنامج مستشفيات الإمارات العالمية” خطوة مهمة في تعزيز الرعاية الصحية على مستوى العالم، ويمثل استثماراً كبيراً في مستقبل صحي أفضل للجميع.