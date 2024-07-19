نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفلت بريانكا شوبرا بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت نجمة بوليود بريانكا شوبرا على الاحتفال بعيد ميلادها في وسط أهلها ومجموعة من أصدقائها، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الهدايا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،.

وأرفقت بالصور تعليقا قالت فيها:"لقد كان عيد ميلاد عمل هذا العام. لقد كان لدي الكثير من هذه الأشياء على مر السنين وأدركت أنها إحدى الطرق المفضلة لدي للاحتفال بعيد ميلادي".



وأضافت:"أن أفعل ما أحبه، في موقع التصوير. شكرًا لزوجي الرائع الذي جعل حضوره محسوسًا بهذه الطرق الخاصة، على الرغم من أنه لم يكن هنا nickjonas.

شاحنة الدوسة للطاقم".

وتابعت:" أمي التي خلقتني. يوم ميلاد سعيد يا ماما، لقد أصبحت ماما لأول مرة اليوم أيضًا drmadhuakhourichopra. أحبك، ملاكي الصغير maltimarie لجعل الحياة تستحق العناء".



وأشارت:" كل من بذل الجهد ووجد عنوان مكتب الإنتاج الخاص بي هنا في أستراليا وأرسل لي الرموز المميزة، أنا أقدره كثيرًا. طاقم العمل وطاقم العمل ومنتجي The Bluff، شكرًا لكم جميعًا على الضحك، والبهجة، والمقطورات المزينة بشكل جميل، والتي تجلب كل الزهور كل بضع دقائق )، شاحنة الوافل، والأحضان، والبطاقات، والكعك، أنتم جميعًا الأفضل ولا أريد أن يكون الأمس بأي طريقة أخرى".

و واصلت:" شكرًا للجميع من جميع أنحاء العالم الذين أرسلوا رسائل نصية واتصلوا وأرسلوا رسائل. شكرا لتفكيرك بي. نمت كالطفل بعد ذلك اليوم الطويل. أفضل هدية عيد ميلاد".



تعليقات الجمهور على منشور بريانكا شوبرا



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وانتي مكسرة الدنيا كلها أعمالك المختلفة، عيد ميلاد سعيد، ربنا يكرمك ويسعدك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

أبرز المعلومات عن بريانكا شوبرا

وُلدت بريانكا شوبرا في 18 يوليو من عام 1982 في جمشيدبور، الهند، والدها الطبيب آشوك شوبرا، ووالدتها الطبيبة مادو شوبرا. أمضت طفولتها في (باريلي راي) في ولاية أوتار براديش وكذلك في لكناو؛ حيث التحقت بمدرسة الفتيات الداخلية "مارتنير". وقبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تابعت دراستها ما قبل الجامعية، وكانت ترغب في أن تُصبح مهندسة أو أخصائية علم نفس؛ بدلًا عن أن تكون فنانة، إلا أن شغفها وإتقانها الفن وفوزها بلقب ملكة جمال الهند والعالم، حال دون متابعتها لدراستها.

