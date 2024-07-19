فيلم "أهل الكهف" يكتفي بتحقيق 195،215ألف جنيه ضمن إيرادات أمس

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أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فيلم أهل الكهف بطولة الفنان خالد النبوي في خطف قلوب الجماهير فور عرضه بشاشات السينما، واحتل الفيلم على المركز الآخير.

إيرادات فيلم أهل الكهف

ارتفعت إيرادات فيلم “أهل الكهف” أمس حيث حقق 195،215 جنيها المركز الأخير في شباك تذاكر الإيرادات بعد فيلم ولاد رزق 3 واللعب مع العيال وعصابة الماكس وجوازة توكسيك.

تفاصيل فيلم "أهل الكهف"

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم “أهل الكهف” ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.



أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"

وتم تصوير فيلم أهل الكهف، المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش، والفيلم تدور أحداثه في 3 عصور مختلفة، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية.

