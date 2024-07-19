نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طيران الإمارات: لا تأثير للخلل التقني العالمي على عمليات رحلاتنا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد متحدث باسم طيران الإمارات، يوم الجمعة 19 يوليو، أنه لا يوجد تأثير على عمليات رحلات الناقلة نتيجة للخلل التقني العالمي الذي وقع.

وقد أصدر المتحدث بيانًا عبر الوكالة الرسمية الإماراتية "وام"، أوضح فيه أن الشركة تراقب الوضع عن كثب وتؤكد عدم تأثر العمليات بشكل مباشر حتى الآن.

وأضاف المتحدث أنه قد يحدث بعض التأخير في مواعيد الرحلات لاحقًا اليوم بسبب تداعيات تأخر رحلات المغادرة من بعض المطارات ضمن شبكة وجهات طيران الإمارات. ودعا العملاء إلى التحقق من أحدث معلومات الرحلات عبر موقع طيران الإمارات الإلكتروني وتطبيقها، مع ضرورة تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم في الحجز.

في وقت سابق من اليوم، أفادت شركة إينا المشغلة للمطارات الإسبانية بتأثر حركة الطيران في جميع مطارات إسبانيا نتيجة عطل معلوماتي عالمي. وأوضحت الشركة، التي تعتبر الأولى في العالم من حيث عدد الركاب، في منشور على منصة إكس، أن الحادث الفني العالمي يؤثر بشكل رئيسي على نقاط التسجيل وبيانات الركاب، مشيرة إلى أنها تعتمد على أنظمة يدوية لبعض العمليات بانتظار إصلاح العطل.

كما أعلن مطار هونج كونج عن تأثير عطل معلوماتي ناتج عن مشكلة في أنظمة شركة مايكروسوفت على بعض شركات الطيران بالمطار، لكنه أكد أن حركة الطيران لم تتأثر بشكل كبير. في الوقت نفسه، أفادت شركات طيران أخرى في مختلف أنحاء العالم بوجود مشاكل في أنظمة الحجوزات.

في هولندا، أعلن مطار سخيبول في أمستردام، أحد أكثر المطارات نشاطًا في أوروبا، عن تأثره بالعطل المعلوماتي العالمي، مما أثر أيضًا على مطار أيندهوفن وشركة ترانسافيا للطيران ومستشفيات هولندية. وقال المطار في بيان إن هناك مسحًا جاريًا للتداعيات ويجري العمل على حل المشكلة.

في الولايات المتحدة، أعلنت كبرى شركات الطيران مثل دلتا ويونايتد وأمريكان عن وقف جميع رحلاتها في ساعات مبكرة من صباح اليوم بسبب مشاكل في الاتصالات، وفقًا لإدارة الطيران الفدرالية. وأوضحت الإدارة أن "جميع الرحلات بغض النظر عن الوجهة النهائية" توقفت بسبب مشكلة الاتصالات.

في ألمانيا، عُلقت الرحلات في مطار براندنبورج في برلين بسبب "مشكلة فنية"، مما أدى إلى تأخير في إجراءات تسجيل الركاب وإلغاء رحلات حتى الساعة 10:00 صباحًا، مع عدم وجود موعد محدد لاستئناف العمليات.

بهذا، يبدو أن الخلل التقني قد أثر على نطاق واسع، مما تسبب في تعطيل العديد من العمليات والرحلات الجوية حول العالم.