نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: المشروعات الجديدة تساهم في تحسين كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف بالبؤر الساخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الأجهزة التنفيذية المعنية بملفات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة، وذلك لبحث المشروعات الجارى تنفيذها والتعرف على المشروعات المستقبلية من محطات مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تنفيذها لسد الإحتياجات المتوقعة نتيجة التوسعات العمرانية والزيادات السكانية.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة مراعاة الإحتياجات الإستراتيجية عند التخطيط لاى مشروعات جديدة وإجراء الصيانات الدورية لها لضمان عملها بكفاءة وفاعلية وإعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية للتنسيق مع الوزارات المختصة لسرعة البدء فى تنفيذها لخدمة مواطنى المحافظة.

وحرص محافظ الجيزة على الإستماع لعدد من المقترحات والحلول للمشكلات المتعلقة بشكاوى المواطنين من ضعف ضغوطات مياه الشرب بعدد من القطاعات نتيجة زيادة الإستهلاك المصاحب لفصل الصيف إلى جانب إهدار المياه نتيجة التعديات على شبكة مياه الشرب والتى قللت من التأثير الإيجابى الناتج عن إفتتاح العديد من مشروعات محطات المياه الجديدة والتوسعات لزيادة الطاقة الخاصة بعدد من المحطات الأخرى الامر الذى أضاف مليون م3 لحصة المحافظة حيث تم رفع الطاقة الإنتاجية من المياه من 2،3 مليون م3 إلى 3،3 مليون م3 فى اليوم وذلك لمجابهة الازمات المتعلقة بضعف وانقطاعات المياه بالمناطق الساخنة.

حيث ناقش الحضور عددِ من الحلول العاجلة للقضاء على تلك المشكلات بصورة نهائية وإستمع المحافظ لعرض بالمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة مؤكدًا إنه سيتم رفع مستوى التنسيق للمستوى الوزارى لإسراع وتيرة العمل وحل أية عقبات لسرعة إدخال تلك المشروعات للخدمة

لافتا إنه وفقا للمخطط الموضوع من خلال الاجهزة المختصة بشركة مياه الشرب فأنه على مدار الخمس سنوات القادمة سوف يتم تنفيذ عددًا من المشروعات لزيادة الطاقة الانتاجية اليومية واضافه حوالى 942الف م3 من المياه لتلبية كافه الاحتياجات المستقبلية حتى 2030.

وخلال اللقاء قامت شركة مياه الشرب بالجيزة بعرض موقف الاحتياجات العاجلة لتحسين ضغوطات المياه بعددًا من المناطق والتى تضم كفر طهرمس ومنطقة الطوابق واطراف الشبكات فيها ومناطق المجزر الإلى والاخلاص والأورمان وعددًا من قطاعات بولاق الدكرور وابو رواش وكرداسة وطريق مصر اسكندرية الصحراوى وقرى دهشور ومزغونة وابورجوان بالبدرشين وقرى المساندة والبرغوتى وعزبة التابوت والرقة الغربية وميت القائد بمركز العياط وشرق الرياح الناصرى بمركز منشأة القناطر مع دعم وتحسين كفاءة منظومة مياه الشرب بمنطقة حدائق الاهرام.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة الدورية لنسب التنفيذ لمشروعات محطات المياه الجديدة والتوسعات وذلك لضمان الإلتزام بالمواصفات اللازمة وفق أعلى معايير الجودة وإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات قائلا " مشروعات المياه مينفعش تتاخر لان ده بيتعلق بالحياه اليومية للمواطنين ".

كما ناقش المحافظ مع الحضور المشروعات الخاصة بخدمات الصرف الصحى ومد المناطق المحرومة بالخطوط المنزلية وخطوط الرفع ومحطات المعالجة، مؤكدًا على أن مشروعات الصرف الصحى تعد من أساسيات البنية التحتية الواجب توافر خدماتها للمواطنين بمختلف القطاعات.

وكلف محافظ الجيزة الشركة بضرورة تطهير شبكات ومحطات الصرف الصحى بالكامل بصفة دورية واستمرار اعمال احلال وتجديد خطوط الطرد المتهالكة وزيادة الاقطار لإستيعاب التصرفات الواردة للمحطات مع ضرورة رفع كفاءة محطات الرفع والمعالجة واصلاح الهبوطات والكسر بالفراغات فور حدوثها.

وقد عرضت الشركة بعض المناطق الساخنة التى من المقرر تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة منظومة الصرف الصحى بها وشملت مناطق ترسا البلد والملإة ومدينة ابو النمرس ومنطقة عمرو بن العاص والشوارع المحيطة به فى الهرم ومدينة النجوم ومنطقة هضبة الاهرام ومنطقة الفضل والكنيسة الطالبية و35 شارع بمنطقتى منشأة البكارى وكفر غطاطى ومنطقة سيدى عبد العزيز بين دائرى الوراق والضبعة وعزبه المفتى والمسابك ببشتيل وطريق الوحدة الصحية والسلايمه والقلقيلة والسلامونى بالوراق وطريق الكوم الاحمر وجزيرة محمد وخلف سنترال صفط اللبن وغربه وبرك الخيام وعزبه العسيلى بكرداسة وحوض الذوات ببولاق والفرية بالبراجيل بأوسيم ورشاح ابو عوض بمنطقة البطران بالهرم مشيرًا إنه تم تنفيذ مشروعات احلال وتجديد لشبكات الصرف الصحى لحل مشاكل الصرف بالجيزة بتكلفه 967مليون جنية من ميزانية الشركة.

كما تم عرض موقف محطات المعالجة الجارى تنفيذها وتشمل ( ام دينار ووردان وبهرمس والصف والحوامدية ودهشور والعياط وجرزا واطفيح والبرمبل ومسجد موسى والواصلين ومنيل سلطان وعرب ابو عريضة والودى وباجه الشيخ والواحات البحرية وكفر الرفاعى ).

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبى المحافظ والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس منصور بدوى رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى ومحمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئولى ورؤساء ومديرى القطاعات والإدارات والأجهزة المعنية.

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