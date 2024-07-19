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أحمد جودة - القاهرة - اعتذرت كارينا مايلي شقيقة رئيس الأرجنتين خافيير مايلي والأمينة العامة لرئاسة الأرجنتين للسفير الفرنسي لدى بلادها عقب التصريحات التحريضية التي أدلت بها فيكتوريا فيلارويل نائبة الرئيس الأرجنتيني ضد فرنسا.

على خلفية التصريحات التحريضية عقب هتافات عنصرية.. شقيقة الرئيس الأرجنتيني تعتذر لسفير فرنسا

على خلفية التصريحات التحريضية عقب هتافات لاعبي الأرجنتين العنصرية.. شقيقة الرئيس الأرجنتيني تعتذر لسفير فرنسا

ويأتي هذا الإعتذار عقب التصريحات التحريضية التي أدلت بها نائبة الرئيس حيث قالت فيكتوريا على موقع "إكس": "لن تخيفنا أي دولة إستعمارية بسبب أغنية أو قول حقائق لا تريد الإعتراف بها، كفى من التظاهر بالسخط أيها المنافقون".

وحدثت تلك الواقعة على متن الحافلة التي أقلت لاعبو منتخب الأرجنتين المتوجين بلقب كوبا أمريكا إلى بلادهم، وكان لاعبو المنتخب قد إستأنفوا الهتافات العنصرية الصريحة ضد فرنسا، وقام لاعب تشيلسي والمنتخب إنزو فرنانديز بتصوير المشهد مباشرة على إنستجرام مما أثار موجة من السخط في فرنسا، وخاصة في كرة القدم الفرنسية.

وبحسب معلومات من وسائل الإعلام الأرجنتينية إلتقت كارينا مايلي بالسفير الفرنسي لدى الأرجنتين رومان نادال لتقديم إعتذار عما حدث وتم قبوله، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.

من جانبه أقال الرئيس الأرجنتيني وكيل وزارة الدولة للرياضة في الأرجنتين من منصبه بسبب مطالبته قائد المنتخب ليونيل ميسي بإعتذار بشأن الواقعة.

وأوضحت صحيفة "لا ناسيون" أن الحكومة الأرجنتينية أوضحت الليلة الماضية أنها تعتبر أنه من المهم للغاية تقديم إعتذار، لأن تعليقات السيد فيلارويل وفقا لها ذهبت إلى "أبعد من ذلك"، إنها أيضا وسيلة لتخفيف التوتر مع دولة متحالفة مع أوروبا، فيما من المتوقع أن يصل الرئيس الأرجنتيني إلى فرنسا الأسبوع القادم لحضور حفل إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024.

