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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة لاعبيه، التي تستعد لمواجهة نظيره الالومنيوم التي تقام غدا الجمعةفي كأس مصر.

محمد الشناوي على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر

وتقام مباراة الأهلي ضد نظيره الالومنيوم في كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الغد كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - أحمد عابدين

الوسط: أكرم توفيق - كريم نيدفيد - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد عبد الله

الهجوم: طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبو علي.

الشناوي على رأس قائمة المستبعدون من مباراة الأهلي والالومنيوم

محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، حسين الشحات، إمام عاشور، محمود متولي، أحمد عبد القادر، عمرو السولية، علي معلول، حمزة علاء، كريستو، أحمد نبيل كوكا، كريم الدبيس