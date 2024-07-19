نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: متابعة مستمرة للأعطال التقنية العالمية وتأثيرها على مختلف القطاعات وتشكيل خلية لمتابعة الأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن كثب الأعطال التقنية العالمية التي أحدثت مشاكل مؤثرة في عدد من البلدان.

تشمل هذه التأثيرات المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك، مما دفع رئيس الوزراء إلى توجيه تعليماته لتشكيل خلية أزمة تتألف من الوزارات والجهات المعنية بهدف متابعة تأثيرات هذه الأزمة والتعامل معها بفعالية.

تشكيل خلية أزمة لمتابعة الأزمة

جاء توجيه رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة في إطار الحرص على مراقبة الموقف بدقة والحد من تأثيرات الأعطال التقنية العالمية على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

تتولى هذه الخلية دراسة الوضع الحالي واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من تأثير هذه الأعطال على العمليات اليومية للقطاعات المختلفة.

دور وزارة الطيران المدني

في سياق متصل، أعلنت وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة تطورات الموقف بشكل لحظي وتأثيره على حركة الطيران.

أكدت الوزارة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، وأنه لم تُسجل أي تأثيرات سلبية على الرحلات المغادرة من الأراضي المصرية.

هذا يأتي ضمن الجهود المستمرة لضمان استمرار سير الرحلات الجوية طبقًا لجدول التشغيل المقرر لها.

تأثير الأعطال التقنية العالمية

تسببت الأعطال التقنية العالمية في اضطرابات ملحوظة على مستوى القطاعات الحيوية في العديد من الدول. تأثير هذه الأعطال شمل المطارات، حيث واجهت بعض الرحلات الجوية تأخيرات وإلغاءات، وكذلك شركات الطيران التي تعمل على إعادة جدولة رحلاتها

. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت وسائل الإعلام والبنوك، مما أضاف تعقيدات إضافية على الصعيدين المحلي والدولي.