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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب مصر للبوتشيا في التأهل لنصف نهائي بطولة العالم للتحدي، المقامة في مصر بصالة حسن مصطفى.

منتخب مصر للبوتشيا يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم

منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الهند والإمارات، بعد مواجهات قوية الا أن خبرات لاعبي الفراعنة حسمت التأهل عن جدارة.

وعبر الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، عن سعادته بتأهل مصر لنصف النهائي.

وأشاد آدم، بأداء ومستوى اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء أكثر من رائع، متمنيًا لهم التوفيق في جميع البطولات المقبلة ورفع علم مصر عاليًا في ظل الدعم والمساندة الكبيرة من جانب الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.

وقال رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي،إن النجاح الذي حققه منتخب مصر جيد للغاية، ويأتي دعم الكبير ووقوفه بجانب منتخب البوتشا طوال الفترة الماضية.

وجدير بالذكر ان بطولة العالم للبوتشيا تحدي القاهرة 2024، هي إحدى البطولات المؤهلة لبطولة العالم للبوتشيا 2026 ومن المقرر إقامتها في كوريا.

ويشارك في البطولة 13 دولة وهم: “جنوب إفريقيا، السعودية، الكويت، إيطاليا، البرتغال، الهند، أوكرانيا، أوزبكستان، الصين تايبي، الإمارات، المغرب، اليونان، بالاضافة إلى مصر البلد المنظمة