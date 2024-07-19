نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الجمعة: استمرار الموجة شديدة الحرارة وتوقعات الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة ورطبة.

كما أوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت.

الأحوال الجوية اليوم

أفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بوجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما أن الرياح ستكون معتدلة وتنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة

بدأت الموجة شديدة الحرارة يوم الأربعاء 17 يوليو، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأربعاء المقبل 24 يوليو.

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

نصحت الهيئة المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل:

- شرب الكثير من السوائل.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- متابعة تحديثات النشرة الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

وفقًا لبيان الهيئة، ترتفع درجات الحرارة غدًا السبت لتسجل ما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 38 درجة مئوية، والمحسوسة 40 درجة.

- السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة.

- جنوب سيناء: 41 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة.

- شمال الصعيد: 40 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة.

- جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية، والمحسوسة 44 درجة.