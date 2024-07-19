نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار شامل للأنظمة الإلكترونية حول العالم يصيب حركة الطائرات والبنوك بالشلل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت BBC بوجود انقطاعات واسعة النطاق في الأنظمة الإلكترونية حول العالم، تؤثر على شركات الطيران، الإعلام، والبنوك. ونتيجة لذلك، تم تعليق الكثير من الرحلات الجوية مع ظهور طوابير وتأخيرات في المطارات.

السبب وراء هذا الانقطاع الكبير غير معروف حتى الآن، لكن شركة مايكروسوفت قالت إنها تعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيف الآثار الناجمة عن ذلك.

في المملكة المتحدة، أفادت شركات السكك الحديدية بتأخيرات وأكدت أنها تواجه "مشاكل واسعة النطاق في أنظمة تكنولوجيا المعلومات". كما لم تتمكن قناة سكاي نيوز البريطانية من البث المباشر وفقًا لرئيس مجلس إدارتها، ويعاني موقع بورصة لندن أيضًا من مشكلات.

في نيوزيلندا، أفاد مطار كرايستشيرش الدولي بأنه يواجه مشكلات في أنظمة تكنولوجيا المعلومات قد تؤثر على وصول وانطلاق الرحلات الجوية. كما واجهت شبكة حاسوب البرلمان النيوزيلندي مشكلات أيضًا.