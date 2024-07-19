نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا..أحداث شغب عنيفة في ليدز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة ليدز البريطانية مساء الخميس أعمال شغب عنيفة استدعت تدخل السلطات التي دعت السكان للبقاء بمنازلهم.

وقالت شبكة Sky News إن احتجاجات اندلعت بمنطقة هيرهيلز في مدينة ليدز ما تسبب في احتراق حافلة فضلا عن انقلاب سيارة للشرطة.

ونقلت Sky News عن صاحب مطعم في هيرهيلز قوله إن "السبب في هذه الاضطرابات يرتبط بأطفال محليين كان يتم نقلهم إلى دور رعاية"، مضيفا أن "بعض الناس ردوا بإشعال الحرائق ورمي الحجارة".

وذكرت شرطة غرب يوركشاير أن الحشود بدأت في التجمع في ذلك الوقت، وتم اتخاذ قرار بنقل هؤلاء الموظفين والأطفال "إلى مكان آمن"، لكن الوضع تصاعد إلى أعمال الشغب التي شوهدت لاحقا.

وأعلنت الشرطة أنها تتعامل مع "الوضع المستمر" في المنطقة، وأنه تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب إلى مكان الحادث.