نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهي الأمر.. برشلونة ينهي صفقة نيكو ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات حصول برشلونة الإسباني على خدمات نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا في الميركاتو الصيفي الجاري.

برشلونة ينهي صفقة نيكو ويليامز

وقال الصحفي الإسباني، سانتي أوفال، أن الأشخاص المهمين في برشلونة واثقين جدًا من توقيع نيكو ويليامز ويعتبرونه أمر مفروغ منه.

وأضاف، أن المقربين من ويليامز ليس لديهم كل هذه الثقة، ولكنهم لا يغلقون الباب أمام برشلونة لكنهم يؤكدون أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء بعد.

وأوضح أن النادي يؤكد أنهم قادرين على كسر عقده عندما يحين الوقت دون الحاجة للبيع.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية، أن برشلونة بات قريبًا من التعاقد مع نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة مع رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني.