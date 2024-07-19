نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة جديدة في رحيل بيرسي تاو من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب الخطيب الناقد الرياضي، عن مفاجأة بشأن رحيل بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكشف حقيقة خروجه من جدران القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاجأة جديدة في رحيل بيرسي تاو من الأهلي

وكشف إيهاب الخطيب خلال تصريحاته عبر برنامج اللعيب الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي، حيث جاء قائلا:" بيرسي تاو لم يرحل عن النادي الاهلي، ولم يأتي له أي عروض رسمية لضمه".

وأوضح:" بيرسي تاو لم يمتلك أي عروض رسمية حتى اللحظة الحالية ".

وقد كشفت تقارير صحفية أن تلو كان يمتلك عروض سعودية ولكن تراجع النادى الأهلى عن فكرة رحيل الجنوب أفريقي لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

