نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز: زيادة أسعار التذاكر جاءت ردا على الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي بيراميدز عن أن قرار النادي بزيادة أسعار تذاكر مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والمحدد لها يوم الاثنين على استاد الدفاع الجوي، هو رد فعل على قرارات النادي الأهلي المفاجئة التي حدثت في اللقاء المؤجل من الدور الأول والذي أقيم على استاد القاهرة.

مصدر في بيراميدز: زيادة أسعار التذاكر جاءت ردا على الأهلي

أوضح المصدر أن بيراميدز لم يكن يرغب في زيادة الأسعار مطلقا ولكن البداية كانت من النادي الأهلي الذي قرر ودون أي مقدمات زيادة أسعار تذاكر استاد القاهرة وأخطر الجميع بالأسعار وبأحقيته في تحديد أسعارها، وبالتالي كان رد بيراميدز بالمثل.

المصدر شدد على أن الأهلي رفع سعر تذكرة الدرجة الأولى من 150 جنيها إلى 250 جنيها، ورفع سعر تذاكر المقصورة من 300 جنيه إلى 750 جنيها، وطالما أن الأهلي حدد أسعاره طبقا لسعة استاد القاهرة فإن بيراميدز حدد الأسعار المناسبة طبقا للسعة المتاحة باستاد الدفاع الجوي.