الكونغو تشكر مصر على جهودها للدعم في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل، يستعرض نتائج أعمال اللجنة التوجيهية المشتركة لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي عقدت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الفترة 13 - 17 يوليو 2024.





وصرح سويلم بأن اجتماعات اللجنة انتهت لعدد من القرارات والتوصيات المهمة التي من شأنها دفع العمل في مختلف أنشطة مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين في مجال الموارد المائية والري، والاتفاق على تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنفيذ والحصول على النتائج المرجوة.

والتقى أعضاء اللجنة من الجانب المصري بـ إيف بازاييبا ماسودي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي أعربت عن شكرها وتقديرها لمصر لما تقدمه من دعم ومساندة لدولة الكونغو الديمقراطية وخاصة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونقل الخبرات.

ونقل الدكتور عارف غريب، تحيات وتقدير الوزير إلى الوزيرة معربا عن حرص وزارة الري المصرية على تعزيز التعاون والتكامل مع نظيرتها الكونغولية لتحقيق التنمية المتكاملة لمواطني الكونغو الديمقراطية الشقيقة.

وتفقد أعضاء اللجنة التوجيهية برئاسة الدكتور عارف غريب، والدكتور لونجو مالوتشي، سير العمل في أعمال حفر الآبار بمحطة مياه الشرب الجوفية في منطقة كيتسيني ضمن مكون إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية في نطاق العاصمة الكونغولية كينشاسا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني جمهورية الكونغو الشقيقة.

كما تفقدت اللجنة، الأعمال المدنية لإحدى المحطات في منطقة "كينجابوا" التي تشمل بئر مياه مزودة بطلمبة شمسية وخزان بسعة 36 متر مكعب لتخزين المياه، بالإضافة لإنشاء غرفة التحكم وإنشاء خطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لخدمة الأهالي.

اللجنة تفقدت أيضا سير العمل بمركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية الذي أنشئ بمنحة مصرية بدولة الكونغو الديمقراطية لتوفير البيانات والمعلومات الهيدرولوجية والمتيورولوجية بما يساهم في إعداد التنبؤات بالامطار وبالتالي الحد من أخطار الفيضانات على المواطنين بدولة الكونغو.

وزارت اللجنة أيضا أحد مشروعات الطاقة الكهرومائية الصغيرة التي تعتمد على الجريان السطحي للمياه في أحد أفرع نهر الكونغو بمنطقة مبكانا لتوليد الطاقة الكهرومائية، كما جرت زيارة الموقع المقترح لإنشاء مشروع جديد لتوليد الطاقة الكهرومائية بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء في المنطقة.

وأبدى الجانب المصري استعداد مصر لبحث سبل تمويل مثل تلك المشروعات لخدمة المواطنين بالكونغو في الحصول على الطاقة الكهربائية.