عاجل.. تراجع الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات لخلل تقني

جدة - نرمين السيد - الأسهم الأوروبية تعاني من أسوأ انخفاض لها فى يوم واحد

أكد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، تراجع الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات لخلل تقني، اليوم الجمعة.





جاء ذلك على خلفية عطل تقني وخلل فني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.

وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. كما أعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا أنها تواجه مشاكل فنية "واسعة"، محذرة من إلغاء رحلات.

وتعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، إذ أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.

كما أعلن البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل، إن جميع مطارات إسبانيا تعاني من عطل معلوماتي، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأعلنت إسبانيا تعرض كل مطاراتها لمشاكل تقنية، حيث أكدت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.

وبالمثل، أعلن مطار برلين عن تأخير في رحلاته بسبب أعطال تقنية، لافتة إلى أن تأخر في عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فني. وأعلنت 3 شركات طيران هندية تعطل أنظمة معلوماتية بها.

وأعلنت شركات الطيران في أمريكا وإسبانيا وهولندا وتركيا وألمانيا وبريطانيا وسنغافورة عن تعرض مطاراتها لمشاكل تقنية، وتأخير في رحلاته بسبب أعطال تقنية.