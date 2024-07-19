- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - مظاهرة مطار هونج كونج
جاء ذلك على خلفية عطل تقني وخلل فني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.
وفي السياق ذاته، قالت تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الأعطال الفنية التي ضربت المطارات والبنوك والبورصات في العديد من الدول تعود إلى تحديث لبرنامج أمني، ما تسبب في مشكلة مع نظام التشغيل "وندوز" التابع لمايكروسوفت.
وقالت هيئة الاتصالات الإماراتية إن خللاً فنيًا في برمجيات شكة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، قد يؤثر في عمل المؤسسات التي تستخدمها.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات للخلل التقني، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. وتعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، كما أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطار هونج كونج: عطل مايكروسوفت أثر على بعض شركات الطيران لدينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.