مطار هونج كونج: عطل مايكروسوفت أثر على بعض شركات الطيران لدينا

أعلن مطار هونج كونج، اليوم الجمعة، أن عطل مايكروسوفت أثر على بعض شركات الطيران لديها، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" في نبأ عاجل، منذ قليل.





جاء ذلك على خلفية عطل تقني وخلل فني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.

وفي السياق ذاته، قالت تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الأعطال الفنية التي ضربت المطارات والبنوك والبورصات في العديد من الدول تعود إلى تحديث لبرنامج أمني، ما تسبب في مشكلة مع نظام التشغيل "وندوز" التابع لمايكروسوفت.

وقالت هيئة الاتصالات الإماراتية إن خللاً فنيًا في برمجيات شكة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، قد يؤثر في عمل المؤسسات التي تستخدمها.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات للخلل التقني، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. وتعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، كما أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.