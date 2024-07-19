الاتصالات الإماراتية: خلل فني في برمجيات كراود سترايك سيؤثر في عمل المؤسسات

جدة - نرمين السيد - شركة الاتصالات الإماراتية(دو)

قالت هيئة الاتصالات الإماراتية، اليوم الجمعة، إن خللاً فنيًا في برمجيات شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، قد يؤثر في عمل المؤسسات التي تستخدمها، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





جاء ذلك على خلفية عطل تقني وخلل فني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك. وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات للخلل التقني، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. وتعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، كما أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية. وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا أنها تواجه مشاكل فنية "واسعة"، محذرة من إلغاء رحلات.

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