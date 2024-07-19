كثافة الطلاب وعجز المعلمين.. وزير التعليم يستعرض أبرز التحديات في الغربية

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جدة - نرمين السيد - وزير التعليم ومحافظ الغربية
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وقيادات الوزارة والأستاذ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير، عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مشيدا بجهود المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية.
ومن جهته، رحب اللواء أشرف الجندي، بالدكتور محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، متمنيا تحقيق كافة الخطط والبرامج للارتقاء بالعملية التعليمية، كما أكد تسخير كافة إمكانيات المحافظة لدعم جهود الوزارة في مواجهة التحديات ومواصلة تحسين والارتقاء بجودة التعليم.
ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع مديري مديريات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس بمحافظات الغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، للوقوف على طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بهذه المحافظات، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.
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