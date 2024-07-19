خطير جدا.. خبير سياسات واقتصاديات التكنولوجيا: الخلل الفني في مطارات العالم قد يمتد للبنوك (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 12:36 مساءً - أكد الدكتور أشرف بني محمد، خبير سياسات واقتصاديات التكنولوجيا، أن الخلل الفني في مطارات العالم قد يمتد للبنوك، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، طلبت هيئة الطيران الأمريكية، اليوم الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقنى بالحواسيب، كما أعلن مطار برلين عن تعليق جميع الرحلات حتى الثامنة بتوقيت جرينيتش بسبب أعطال تقنية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل فى نظامها العام العالمي. كما توقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل.