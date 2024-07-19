خبير في شؤون الطيران: امتداد الخلل الفني للعديد من مطارات العالم دليل على أنه ليس هجوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 12:36 مساءً - قال مازن السماك، الخبير في شؤون الطيران، إن امتداد الخلل الفني للعديد من مطارات العالم دليل على أنه ليس هجوما، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف السماك في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ شركة مايكروسوفت أعلنت في صباح اليوم إصابة مركز التخزين فيها بعطل في أثناء تحديثه.

وتابع: "هذا التحديث ضرب الأنظمة المتصلة التي تعمل بهذا النظام، وهو ما أدى إلى ضرب المستشفيات وجميع الشركات التي تعمل بهذا النظام".

وواصل: "لكي نقول إن ما حدث هجوم سيبراني، فإننا نحتاج إلى وقت، فمنذ 3 أو 4 سنوات، تعرض نظام بأمريكا والكل استبق الأمور وقال إن هجوما سيبرانيا حدث، لكن هذا لم يكن صحيحا، لأن عطل في الكمبيوتر سبب".