رئيس جهاز القرى السياحية: مهرجان العلمين جعل الإقبال على القرى السياحية كبيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 01:33 مساءً - قال المهندس خالد سرور رئيس جهاز القرى السياحية، إنّ العلمين إحدى القرى السياحية التي تشهد أجمل فتراتها بجوار مدينة العلمين الجديدة، تزامنا مع فعاليات مهرجان العلمين.

وأضاف «سرور»، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا شرف: «تأثير المهرجان لا يقتصر على العلمين الجديدة، ولكن الزخم أدى إلى رواج في القرى السياحية المحيطة بها، كما أن الوحدات الفندقية تشهد إقبالا كبيرا بالتزامن مع المهرجان».