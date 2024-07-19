أخبار مصرية

وزير الاتصالات: القطاعات المصرية لم تتأثر بالخلل التقنى العالمى فى الإنترنت

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 01:33 مساءً - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعة الأزمة الخاصة بالعطل التقني العالمي في الإنترنت، معلقا: "القطاعات الحيوية مثل قطاع الاتصالات والإنترنت والتحويلات البنكية والمطارات والموانئ البحرية لم تتأثر بالعطل الفني".

 

أضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز: "أتابع مع وزير الطيران المدني وتأكدت من أن حركة الطيران المصرية منتظمة، والأزمة ماهيتها التقنية لا تزال موضع بحث في العالم بأكمله، ونحن نترقب أن نتجاوزها بسلام".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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