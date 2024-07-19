وزير الاتصالات: القطاعات المصرية لم تتأثر بالخلل التقنى العالمى فى الإنترنت

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 يوليو 2024 01:33 مساءً - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعة الأزمة الخاصة بالعطل التقني العالمي في الإنترنت، معلقا: "القطاعات الحيوية مثل قطاع الاتصالات والإنترنت والتحويلات البنكية والمطارات والموانئ البحرية لم تتأثر بالعطل الفني".

أضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز: "أتابع مع وزير الطيران المدني وتأكدت من أن حركة الطيران المصرية منتظمة، والأزمة ماهيتها التقنية لا تزال موضع بحث في العالم بأكمله، ونحن نترقب أن نتجاوزها بسلام".