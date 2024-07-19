ترامب عن محاولة اغتياله: الرصاصة التي أطلقها الجاني كادت تنهي حياتي

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي لـ الانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، في ختام أعمال مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية ويسكونسن.





أثناء المؤتمر، تحدث ترامب عن محاولة اغتياله قائلاً إن الرصاصة التي أطلقها الجاني كانت قريبة جداً من إنهاء حياته.

وأشار إلى أنه لولا تحريكه لرأسه قبل إطلاق النار، لما كان حاضراً في هذا المؤتمر. وأضاف أن رفعه ليده اليمنى بعد الحادث كان لإطمئنان الجمهور، حيث هرع البعض ظناً منهم أنه قد توفي جراء الحادث.

وأوضح ترامب أن عملاء الخدمة السرية تصرفوا بشجاعة لحمايته، وأكد أنه رغم رؤية آثار الدماء، إلا أنه شعر بالأمان بفضل الحراسة المشددة حوله.