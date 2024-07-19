جيش الاحتلال: التحقيقات الأولية أظهرت أن انفجار تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي

جدة - نرمين السيد - انفجار تل أبيب

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن انفجار تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي دون تفعيل صفارات الإنذار، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق منطقة الانفجار الهائل الذي وقع في تل أبيب، فجر اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه تُجرى عمليات بحث وتفتيش عن بقايا الشظايا. وقالت الشرطة الإسرائيلية: "ننصح سكان تل أبيب بتجنب الاقتراب من موقع الانفجار وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات". وأشارت إلى أنه تم العثور على جثة شخص بالقرب من موقع الانفجار في تل أبيب ولا تزال ظروف الحادث قيد الفحص والتحقيق.

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